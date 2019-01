Vale assina contrato de fornecimento de energia com a Casa dos Ventos

São Paulo – A Vale assinou com a Casa dos Ventos contrato de fornecimento de energia de longo prazo a ser produzida pelo parque eólico Folha Larga Sul, em Campo Formoso, na Bahia. Com potência instalada de 151,2 MW, o projeto com investimento de responsabilidade da Casa dos Ventos possui energia contratada por 23 anos e terá o início da operação comercial prevista para o primeiro semestre de 2020.

O contrato entre a Vale e a Casa dos Ventos possui ainda uma opção de compra do ativo pela Vale no futuro. A parceria é mais um passo na estratégia da Vale de atingir 100% de autoprodução de energia elétrica no Brasil até 2030 utilizando energia de fontes renováveis, disse a empresa em comunicado ao mercado.