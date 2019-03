Vale anuncia novo integrante de comitê sobre Brumadinho (MG)

São Paulo — A Vale informou que seu Conselho de Administração decidiu pela alteração da composição do Comitê Independente de Assessoramento Extraordinário de Apuração (CIAEA), com a entrada de Manuel Martins no lugar de Jean-Pierre Paul Rémy, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira, 20.

O CIAEA foi criado para auxiliar na apuração de causas e eventuais responsabilidades relacionadas ao rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho (MG), em janeiro, que matou centenas de pessoas.

O comitê é ainda composto por Ellen Gracie, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e José Francisco Compagno.