Vale anuncia lucro acima do esperado para o 4º tri de 2017

A Vale anunciou nesta terça-feira resultados financeiros do quarto trimestre de 2017, que superaram as expectativas dos analistas.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do quarto trimestre de 2017 foi de 4,109 bilhões de dólares, acima da média de previsões de 3,85 bilhões dos analistas consultados pela agência Bloomberg.

Mas o valor é inferior aos 4,722 bilhões de dólares do mesmo período de 2016, e próximo aos 4,192 bi do trimestre anterior.

O lucro líquido do quarto trimestre da maior produtora de ferro do planeta foi de 771 milhões de dólares, contra os 525 milhões do mesmo período em 2016.

Em 12 meses, o Ebitda ajustado foi de 15,338 bilhões de dólares, contra 11,972 bilhões em 2016, e o lucro líquido de 5,507 bilhões, contra 3,982 bi do ano anterior.

“Nosso desempenho em 2017 mostra uma geração de caixa excepcional e uma redução significativa da dívida líquida devido à melhor realização de preços, disciplina rigorosa na alocação e melhora marginal nos resultados dos ativos de níquel e cobre”, declarou o CEO da Vale, Fabio Schvartsman.

O fluxo de caixa livre foi de 8,604 bilhões de dólares em 2017, o maior desde 2011, permitindo uma redução de 6,899 bilhões na dívida líquida, que totalizou 18,143 bilhões em 2017.

Este valor ficou acima do objetivo de Vale de fechar o ano com uma dívida situada entre 15 e 17 bilhões de dólares.

Mas a dívida de fato está em cerca de 14,4 bilhões de dólares levando-se em conta a iminente entrada no caixa de dinheiro da venda de ativos no setor de fertilizantes e do financiamento de um projeto de carvão em Moçambique.