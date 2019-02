Vale: acordo com prefeitura de Vitória (ES) libera operações em porto

São Paulo – A Vale informou nesta quarta-feira que assinou com a prefeitura de Vitória (ES) um termo de desinterdição do complexo portuário de Tubarão, liberando os sistemas de tratamento de efluentes interditados último dia 7.

Com o acordo, há o consequente retorno de imediato das operações no pátio de insumos, nas plantas de pelotização 1,2,3 e 4, bem como dos serviços portuários de carvão, destacou a mineradora.

“O acordo estabelece que a Vale antecipará investimentos em ações de melhorias nos sistemas de tratamento de efluentes líquidos e de controle da qualidade do ar do porto, contribuindo assim para o aprimoramento da gestão atmosférica do município de Vitória”, disse a empresa.