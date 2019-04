Usiminas tem queda de 51,6% no lucro do 1º trimestre

São Paulo — A Usiminas teve lucro líquido de 76 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 51,6 por cento ante o mesmo período do ano anterior.

Segundo relatório divulgado nesta quinta-feira, 18, a Usiminas teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 474 milhões de reais no período, redução de 23,8 por cento na comparação anual.

A receita líquida do primeiro trimestre foi de 3,5 bilhões de reais, versus 3,4 bilhões no quarto trimestre e 3,24 bilhões no primeiro trimestre do ano passado, crescimento registrado principalmente em função dos maiores preços e volumes de venda de minério de ferro, enquanto as vendas de aço recuaram em ambas comparações.

Separadamente, empresa informou que investirá 1 bilhão de reais em 2019 e que terá despesas financeiras líquidas de 421 minhões de reais neste ano.