Usiminas reverte lucro e tem prejuízo de R$ 19 milhões

São Paulo – A Usiminas reverteu lucro e apresentou um prejuízo de R$ 19 milhões no segundo trimestre do ano. No mesmo período do ano passado, o lucro havia sido de R$ 176 milhões. Nos três primeiros meses de 2018, o lucro havia sido de R$ 157 milhões. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o lucro alcançou R$ 138 milhões, queda de 51% ante igual intervalo de 2017. O prejuízo, segundo a companhia, foi uma consequência, em especial, da variação cambial no período.

“Nos últimos meses, a percepção da população e dos agentes econômicos foi duramente abalada pela paralisação dos caminhoneiros, que coincidiu com o momento de expressiva elevação do câmbio. Esses fatores, somados ao crescimento do protecionismo internacional e às incertezas no cenário político, trouxeram à tona fragilidades da economia e criaram uma crise de confiança que prossegue até o momento”, destaca, em nota enviada à imprensa, o presidente da Usiminas, Sergio Leite.

O prejuízo atribuível aos acionistas da Usiminas chegou a R$ 32,2 milhões, ante um lucro de R$ 117 milhões no segundo trimestre de 2017 e de R$ 140 milhões nos três primeiros meses do ano. As seis instituições financeiras consultadas pelo Broadcast (BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley, Safra e XP Investimentos) não tiveram consenso em relação ao lucro líquido. As estimativas foram desde um prejuízo da ordem de R$ 39 milhões a um lucro líquido de R$ 254 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 497 milhões no intervalo analisado, recuo de 30% ante o visto um ano antes e retração de 20% na comparação trimestral. No semestre, o Ebitda foi a R$ 1,119 bilhão, queda de 10%.

A geração de caixa medida pelo Ebitda veio 16% abaixo das estimativas coletadas pela Prévias Broadcast. A média de seis instituições financeiras consultadas apontavam para um Ebitda de R$ 595 milhões no intervalo.

No segundo trimestre, a margem Ebitda ficou em 16%, ante 28% um ano antes e 19% no primeiro trimestre de 2018. No critério ajustado, o Ebitda somou R$ 519 milhões, recuo de 31%. Na relação trimestral, a retração foi de 19%.

A receita líquida da siderúrgica mineira totalizou R$ 3,204 bilhões no período analisado, aumento de 25% na relação anual. No comparativo trimestral, o recuo foi de 1%. A receita líquida reportada veio em linha com as projeções.

Câmbio

Com a desvalorização do real ante o dólar, a Usiminas reportou uma perda financeira de R$ 276,6 milhões de abril a junho, mais de R$ 100 milhões superior à perda vista um ano antes.