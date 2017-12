Usiminas paga 50% do saldo de notas emitidas por subsidiária

Márcio Rodrigues, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Usiminas informou, em comunicado ao mercado, que pagou para bancos brasileiros e japoneses 50% do saldo do principal em aberto das notas emitidas por sua subsidiária Usiminas Commercial.

Os credores, a título de amortização parcial das dívidas da Usiminas, receberam o montante total de US$ 89,897 milhões.

No comunicado, a empresa disse que, com o pagamento, “supera mais uma importante etapa de sua reestruturação financeira junto aos Credores, com vistas à geração de resultados sustentáveis para a Companhia”.