Usiminas firma termo com bancos para renegociação de dívidas

São Paulo — A Usiminas firmou termo com Banco do Brasil, Bradesco e Itaú Unibanco que formaliza renegociação de dívidas da companhia com os respectivos bancos brasileiros, entre outros credores, de acordo com fato relevante da siderúrgica divulgado nesta segunda-feira.

O instrumento denominado ‘Termos e Condições Vinculantes para Alterações em Operações Financeiras’ inclui renegociação de dívidas com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Japan Bank for International Corporation (JBIC), a Nippon Usiminas Co., o Mizuho Bank Ltd. e outras instituições financeiras japonesas, bem como detentores de debêntures da Usiminas no âmbito da escritura da 6ª emissão pública.

De acordo com o termo firmado e no âmbito da renegociação de dívidas, a siderúrgica realizará, nesta data, por meio da sua subsidiária integral Usiminas International, lançamento de uma emissão de títulos representativos de dívida destinados à colocação no mercado internacional para captação de recursos para a realização de pré-pagamentos integral de sua dívida junto ao BNDES e aos credores japoneses e parcial de sua dívida junto aos debenturistas.

“Eventuais recursos remanescentes da emissão serão utilizados para o pré-pagamento parcial da dívida da companhia junto aos bancos brasileiros e/ou debenturistas”, disse a Usiminas.