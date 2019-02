Unitel não espera crescimento de usuários este ano

Cidade do Cabo – A maior operadora de telefonia celular de Angola, Unitel, não espera ver crescimento na base de usuários este ano, afirmou o presidente-executivo da companhia que tem entre os sócios a brasileira Oi.

O executivo citou como motivos o baixo gasto dos consumidores e uma economia que sofre com a queda dos preços do petróleo.

“Não perdemos clientes, não ganhamos clientes, no final do ano eu espero que tenhamos o mesmo tamanho do ano passado”, disse o presidente-executivo da Unitel, Tony Dolton, durante conferência do setor na Cidade do Cabo.