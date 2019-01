UnitedHealth, dona da Amil, tem queda de 16% no lucro trimestral

Nova York – A UnitedHealth, controladora da Amil no Brasil, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 3,04 bilhões no quarto trimestre do ano passado, 16% menor que o ganho apurado em igual período de 2017. O lucro por ação ficou em US$ 3,10. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 3,28.

Analistas consultados pela FactSet previam lucro ajustado por ação menor no último trimestre, de US$ 3,21.

Já a receita da maior seguradora de saúde dos EUA teve expansão anual de 12,2% entre outubro e dezembro, a US$ 58,42 bilhões.

Por volta das 9h35 (de Brasília), a ação da UnitedHealth operava em alta de 1,6% nos negócios do pré-mercado em Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.