UnitedHealth, dona da Amil, compra grupo Ana Costa

São Paulo – O UnitedHealth Group Brasil anunciou hoje a compra do Hospital Ana Costa e da operadora Ana Costa Saúde, de Santos.

Segundo a companhia, que faz parte de um dos maiores grupos de saúde do mundo e é dona da Amil no Brasil, “a operação está alinhada à estratégia de investimento constante em serviços de saúde de qualidade do UnitedHealth Group Brasil”.

A aquisição ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o processo será concluído após a aprovação.

A dona da Amil também incorporou o plano de saúde Ana Costa Saúde, com cerca de 110 mil beneficiários. A Amil é hoje a maior operadora de saúde do país, segundo a ANS, com 5,9 milhões de clientes.

O grupo adquirido surgiu justamente como um plano de saúde, na década de 1970, inicialmente voltado a empresas. A partir de 1982, expandiu a sua atuação e passou a oferecer planos individuais ou familiares. Hoje, atua nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande.

O grupo Ana Costa detém ainda 2 hospitais, com cerca de 700 médicos, e 9 centros assistenciais, que continuarão a oferecer serviços médico-hospitalares aos seus clientes na região da Baixada Santista.