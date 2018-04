United Airlines eleva participação na Azul para 8%

São Paulo – A Azul informou nesta sexta-feira que a norte-americana United Airlines aumentou sua participação na empresa para 8 por cento, de 3,7 por cento anteriormente.

Segundo a companhia aérea brasileira, o aumento na participação ocorreu após a United concluir transação privada de ações preferenciais com a Hainan Airlines.

“Esse investimento reforça nossa estratégia, nosso plano de negócios, nossas oportunidades de crescimento e nossos 11 mil tripulantes, que cuidam de nossos clientes todos os dias”, disse o presidente da Azul, John Rodgerson, em comunicado.

No início de março, o presidente do conselho de administração da Azul, David Neeleman, afirmou que, após a aprovação pelo Senado do acordo de céus abertos entre Brasil e EUA, o próximo passo da empresa seria se reunir com parceiros e conversar sobre uma joint venture.

Atualmente, Azul e United conectam passageiros entre Brasil e Estados Unidos por meio dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Fort Lauderdale e Orlando, na Flórida.

Em comunicado, o vice-presidente financeiro da United, Andrew Levy, afirmou que desde o investimento inicial na Azul, em 2015, “o número de clientes conectando com as duas empresas nunca esteve tão alto, beneficiando significativamente quem viaja entre os EUA e o Brasil”.

“A forte rede da Azul no país, além de seu modelo de negócios exclusivo e o excepcional atendimento, nos dão muitas oportunidades na América do Sul nos próximos anos”, disse Levy.