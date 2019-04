Unilever tem alta de 3,1% nas vendas e eleva dividendos trimestrais

São Paulo — A Unilever divulgou nesta quinta-feira, 18, que suas vendas subjacentes avançaram 3,1% na comparação anual do primeiro trimestre, a 12,4 bilhões de euros (US$ 14,01 bilhões), o que representa uma queda de 1,6% na receita em relação a igual período de 2018. O crescimento nas vendas foi liderado por mercados emergentes, onde alta foi mais expressiva, de 5,0% no primeiro trimestre.

A empresa também elevou seu dividendo trimestral em 6,0%, para 0,4104 de euros por ação, informou.

Às 7h51 (de Brasília), a ação da empresa subia 3,24% na Bolsa de Londres.