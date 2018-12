Unidas compra NTC, empresa de gestão de frotas com foco no agronegócio

São Paulo — A empresa de locação de veículos Unidas anunciou nesta quarta-feira a compra da NTC Serviços, empresa especializada em gestão de frotas para empresas do agronegócio no interior paulista.

Fundada em 1995 e com sede administrativa em Belo Horizonte, a NTC tem uma frota de cerca de 4.500 veículos e 5 pontos de atendimento, todos na região de Ribeirão Preto (SP). A empresa fechou o período de 12 meses até 30 de junho com receita líquida aproximada de 127,1 milhões de reais, o equivalente a 4,1 do faturamento anual da Unidas, segundo comunicado.

“A operação permitirá que a companhia tenha um incremento em suas atuais plataformas para atendimento aos seus clientes, por meio da ampliação da frota e de pontos físicos de atendimentos aos clientes, bem como assuma um novo posicionamento no segmento do agronegócio”, afirmou a Unidas.

Na saída, a Unidas acertou a compra de 55,55 por cento do capital da NTC por 50 milhões de reais. O restante será incorporado, por meio de troca de ações, na proporção de 1 ação da NTC para cada 0,075693842 ação da Unidas.

Concluída a compra, a NTC adotará o nome fantasia Unidas Agro.