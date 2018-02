UniCredit migra para lucro e tem “melhor” 4º trimestre da década

Milão – O UniCredit anunciou hoje que teve lucro líquido de 801 milhões de euros (US$ 987,9 milhões) no quarto trimestre de 2017, revertendo o gigantesco prejuízo de 13,56 bilhões de euros registrado em igual período do ano anterior, quando o banco italiano contabilizou provisões para empréstimos inadimplentes no valor de 9,59 bilhões de euros.

As provisões para perdas com empréstimos caíram significativamente no último trimestre, a 772 milhões de euros.

Já o lucro operacional do UniCredit teve expansão anual de 9,9% entre outubro e dezembro, a 4,84 bilhões de euros.

Segundo o executivo-chefe do UniCredit, Jean Pierre Mustier, o resultado marcou o melhor quarto trimestre da instituição italiana na última década.

Por volta das 8h20 (de Brasília), a ação do UniCredit subia 2,2% na Bolsa de Milão.