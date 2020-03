União de OLX Brasil e Zap pode gerar empresa de R$ 14 bilhões

Até terça-feira o mercado brasileiro de imóveis tinha duas startups consideradas unicórnios, aquelas avaliadas em pelo menos 1 bilhão de dólares. Eram a imobiliária online Quinto Andar e a Loft, que além de negociar também reforma imóveis. Mas o anúncio de que o classificados de imóveis OLX Brasil pagou 2,9 bilhões de reais no classificados de imóveis Grupo Zap traz não só uma terceira empresa para a lista, como cria um novo líder indiscutível.

Segundo EXAME apurou, a união de OLX Brasil e Zap, que ainda depende de aval do Cade, deve gerar uma empresa avaliada entre 2,5 e 3 bilhões de dólares — ou, dada a alta volatilidade do câmbio nos últimos dias, algo entre 10,5 e 14,5 bilhões de reais. A operação brasileira da OLX, sozinha, valia entre 1,5 e 2 bilhões de dólares no fim de 2019.

O faturamento da OLX Brasil passou de 90 milhões de reais, em 2016, para 350 milhões de reais no ano passado. Em 2017 a companhia gerou caixa pela primeira vez e, ano passado, segundo EXAME apurou, ficou perto de 100 milhões de reais de lucro. O volume geral de vendas dentro de sua plataforma chegou perto de 80 bilhões de reais no ano passado — carros e imóveis são os dois principais negócios.

Em 2018, o Grupo ZAP teve receita líquida de 217 milhões de reais e Ebitda de 18 milhões de reais, com uma média de 28 milhões de visitas por mês em 2019. Caso a compra do Grupo Zap seja aprovada, o Grupo Globo, dono de 54% do classificados de imóveis, deve embolsar 1,6 bilhão de reais.

A história do grupo Zap começou em 2001, com a criação do Planeta Imóvel, site de classificados de imóveis pioneiro do país. No mesmo ano, a plataforma foi adquirida pelos grupos O Globo e O Estado de S.Paulo – em 2012, o Infoglobo comprou a participação do Grupo Estado. O nome Zap surgiu em 2007. Já a Viva Real surgiu em 2009 na Colômbia e, em 2013, se tornou uma empresa totalmente brasileira.

A OLX Brasil é uma joint venture entre a Adevinta ASA e a Prosus NV. O investimento será igualmente financiado pelos dois acionistas existentes do OLX Brasil, com a Adevinta financiando sua participação através de facilidades bancárias existentes.

Com o Grupo ZAP, a OLX Brasil poderá oferecer a seus usuários mais de 12 milhões de listagens de mais de 40.000 agências imobiliárias e milhares de listas particulares, além de permitir que seus anunciantes atinjam um público maior.