Under Armour perde a corrida pelo tênis da moda e troca de CEO

Em meio a uma reestruturação, a companhia de roupas esportivas Under Armour está mudando sua liderança. O CEO e fundador Kevin Plank está deixando o cargo e será substituído pelo diretor de operações, Patrik Frisk.

A companhia enfrenta dificuldades em seu principal mercado, os Estados Unidos, por manter o foco em produtos de alta performance esportiva. Enquanto isso, competidores estão lançando linhas casuais de tênis e em conjunto com celebridades, para seguir a tendência de moda de rua, em que tênis subjugaram os sapatos e ganharam espaço até em escritórios e ambientes formais.

Kevin Plank, com 47 anos, fundou a companhia no porão da casa de sua avó em 1996 enquanto era jogador de futebol americano na universidade de Maryland. Ao longo dos anos, a então pequena fabricante de roupas se tornou uma marca global com vendas de 5 bilhões de dólares anuais.

Em janeiro, ele será substituído por Patrik Frisk, que chegou na companhia em julho de 2017. Frisk foi o presidente da empresa canadense de calçados e acessórios Aldo Group.

Plank continuará como membro do conselho de administração e diretor de marca e supervisionará a atuação do novo presidente. O fundador tem cerca de 15% das ações, mas controla a companhia por meio de 65% das ações com direito a voto.

Em entrevista para a Fortune, Plank negou que estaria sendo pressionado pelo conselho para deixar o cargo e que essa é uma transição pensada há tempos. Com essa nova configuração, Plank diz que a empresa será “tão rápida quanto precisa e tão eficiente quanto precisa ser”. Segundo ele, a mudança já era pensada há tempos e não significa uma aposentadoria, mas sim uma chance de olhar a empresa de maneira mais estratégica.

Com o anúncio da mudança, as ações da companhia subiram 6,4% ontem – hoje, abriram em queda de 2,7%. No entanto, as ações valem hoje cerca de metade do valor há dois anos, quando a companhia estava no auge da expansão de vendas.

Moda esportiva

Desde 2015, a Under Armour viu suas receitas crescerem 9,4%. Grande parte dessa alta vem do segmento de calçados, que aumentou 16,2% nos últimos anos. Porém a companhia tem enfrentado dificuldades na América do Norte, região que representa quase 70% das receitas da companhia. No último trimestre, as vendas encolheram 3,2% na região.

O erro da companhia, de acordo com analistas ouvidos pela Fortune, foi manter um foco restrito em produtos de alta performance, enquanto competidores lançaram também linhas voltadas à moda de rua. “O posicionamento da marca é muito claro para nós: somos uma empresa de performance”, afirmou Frisk para a Fortune.

Competidores também firmaram parcerias com celebridades para produção e divulgação de suas linhas, para tornar os produtos mais acessíveis e casuais. A Adidas lançou linhas em parceria com a cantora Beyoncé e a Puma tem a cantora Selena Gomez como garota-propaganda – a conta de Gomez no Instagram é uma das mais seguidas no mundo, o que garante visualizações e engajamento para a marca esportiva.

Assim, a participação de mercado da empresa nos Estados Unidos encolheu de 6,4% para 5,6% em um ano, diz a CNBC. Para solucionar a questão, a empresa contratou um novo diretor para a América do Norte no último mês.

Com as mudanças, a empresa deve decidir se continuará a se focar em roupas e calçados de alta performance para esportes ou irá se render à moda de streetwear.