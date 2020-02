Um bom carro para seu negócio é investimento, não despesa

Para o empreendedor cujo negócio envolve transporte de carga ou passageiros, a compra do veículo da empresa é, claro, um dos principais investimentos iniciais. E a escolha do carro deve ser cuidadosa, afinal, seja qual for a necessidade e o ramo de atuação, ele será uma ferramenta de trabalho essencial para o sucesso do empreendimento. Por isso, não dá para abrir mão de alguns atributos, como robustez, versatilidade, capacidade e economia. O conforto também deve ser valorizado, especialmente em automóveis usados diariamente, garantindo bem-estar tanto para motorista quanto para passageiros.

Com credibilidade no mercado profissional, com furgões e minibus, a Peugeot ampliou sua linha de veículos voltada para o público empreendedor, priorizando em seus utilitários os features mais importantes para a rotina de variados tipos de negócio. No vídeo a seguir, veja, por exemplo, os diferenciais da nova versão de um de seus modelos mais consagrados, a Peugeot Boxer.

Além da Peugeot Boxer, confira outros dois destaques da montadora para os empreendedores:

PEUGEOT EXPERT

Versátil, com 1 500 quilos, 6,1 metros cúbicos de capacidade de carga e 1,94 metro de altura, a Peugeot Expert é ideal para transportar os mais diversos tipos de carregamento. Além do design e do conforto para o motorista (com direção elevada e regulável, por exemplo), dispõe de total segurança – também para a carga –, com controle de estabilidade que reconduz o automóvel à trajetória original em caso de desestabilização, assistente de partida em rampa para manobrar e dirigir em ladeiras com facilidade, sistema de bloqueio remoto das portas do compartimento de carga, airbag duplo e ABS. Ainda é econômica, graças ao motor 1.6 diesel com 115 cv.

NOVA PEUGEOT BOXER MINIBUS

Com design moderno e robusto, a nova Boxer Minibus se destaca pela potência e economia. Possui espaço para 16 pessoas (15 passageiros + motorista) e amplo bagageiro de até 1 000 litros. Conforto também é um dos principais requisitos desse veículo: os bancos são reclináveis até 30 graus e há ar-condicionado de série dianteiro e traseiro para deixar a viagem mais cômoda para motorista e passageiros. Com motor 2.0 turbo diesel de 130 cv e 34 kgfm de torque, o veículo também possui controle de estabilidade e assistente de partida em rampa.

Confira mais informações sobre esses e outros utilitários no site da Peugeot.

Features como os apresentados na linha de furgões e minibus foram desenvolvidos para uso profissional, que requer veículos versáteis e confiáveis. Um exemplo é a história de Jaelson de Oliveira, que há dez anos vem construindo com seu Peugeot uma história de sucesso nos negócios. Veja no vídeo: