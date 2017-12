Ultrapar vai investir R$2,7 bi em 2018

São Paulo – O conglomerado Ultrapar anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou um plano de investimentos de 2,676 bilhões de reais para 2018, um crescimento de 23 por cento sobre o plano aprovado para este ano.

Desse total, a rede de postos Ipiranga receberá até 1,545 bilhão, metade para financiar a expansão da sua rede de postos de combustíveis e o restante para ampliar a infraestrutura logística.

Já a Oxiteno receberá 343 milhões de reais, direcionados principalmente para modernização e manutenção de unidades, incluindo 34 milhões de dólares para concluir a nova instalação de etoxilação em Pasadena, Texas (EUA), prevista para o primeiro semestre de 2018.

A previsão de inversões na Ultragaz é de 190 milhões de reais em manutenção e modernização de operações e 94 milhões para expansão da rede de revendedores e de clientes granel.

Já a Ultracargo poderá investir 115 milhões de reais nas expansões dos terminais de Itaqui e Suape, com conclusões previstas para 2019 e 2020 respectivamente, e na melhoria da infraestrutura dos terminais.

Por último, a rede de drogarias Extrafarma terá 232 milhões de reais principalmente na abertura de lojas e infraestrutura logística, com destaque para as regiões Norte e Nordeste e no Estado de São Paulo, afirmou a Ultrapar.