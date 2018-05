Ultrapar: Paulo Cunha renuncia à presidência do Conselho e deixa colegiado

São Paulo – A Ultrapar anunciou nesta quarta-feira, 2, a renúncia de Paulo Cunha ao cargo de presidente do Conselho de Administração da companhia. Além de renunciar à presidência, Cunha deixa o colegiado da Ultrapar. Para o lugar de Cunha na presidência, foi nomeado Pedro Wongtschowski, que estava na vice-presidência do Conselho.

Paulo Cunha foi diretor presidente da Ultrapar até 2006, e estava na presidência do Conselho desde 1998. Já Wongtschowski ingressou na diretoria da companhia em 1985, foi diretor presidente entre 2007 e 2012, e desde 2013 é membro do conselho.

Além das mudanças no conselho, a Ultrapar tem um novo acordo de acionistas entre a Ultra S.A. e a Parth do Brasil Participações, ambas holdings de participação da família Igel, além de ex-executivos da companhia. O acordo é válido por cinco anos, com a vinculação de ações que representam 31,25% do capital social da Ultrapar. O período de validade é prorrogável por mais cinco anos. O acordo celebrado em 2014 entre os acionistas da Ultra S.A. deixa de vigorar.