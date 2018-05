Ultrapar: lucro do 1º trimestre soma R$ 72,9 milhões, queda de 79%

São Paulo – Citando o crescimento nos mercados em que atua a ritmo abaixo do esperado, a Ultrapar divulgou lucro líquido de R$ 72,9 milhões no primeiro trimestre deste ano, com recuo de 79% na comparação com igual período de 2017 e de 81% ante o resultado dos últimos três meses de 2017.

O Ebitda ajustado somou R$ 508 milhões, com queda de 46% na comparação anual e de 51% na trimestral, após impacto da multa contratual relacionada à aquisição frustrada da Liquigás, no valor de R$ 286 milhões. A multa estava prevista no caso de a operação não ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Excluindo o efeito da multa, o Ebitda ajustado ex-não recorrente seria de R$ 794 milhões, com redução de 12% ante o mesmo intervalo de 2017.

A receita totalizou R$ 20,751 bilhões, com aumento de 12% na comparação anual, diante do crescimento da receita em todos os negócios. Em relação ao último trimestre de 2017, contudo, a receita líquida apresentou declínio de 3%. Nessa base comparativa, a receita caiu em todos os negócios, com exceção da Extrafarma.

Cabe salientar que a empresa reapresentou os números divulgados no ano passado, referente aos períodos de comparação – o primeiro e o último trimestres de 2017. Segundo a Ultrapar, a partir deste ano, foram adotadas as normas IFRS 9 e 15 emitidas pelo IASB e, para permitir a comparabilidade das informações, os dados de 2017 contemplam as alterações nas normas contábeis. “Portanto, diferem dos valores reportados anteriormente nas respectivas divulgações de resultados”, diz o release de resultados.

A margem Ebitda ajustado ficou em 3,3%, ante 4,4% no primeiro trimestre de 2017 e 4,9% nos últimos três meses de 2017. Por metro cúbico, ficou em R$ 107, com queda de cerca de 14% na comparação anual e de 28% na trimestral.