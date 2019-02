Ultrapar lucra 27% mais no 4º tri com melhora em resultado financeiro

São Paulo – O grupo Ultrapar divulgou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de 495,6 milhões de reais no quarto trimestre, superando em 27,3 por cento o desempenho obtido um ano antes, apoiada principalmente na melhora do resultado financeiro.

A companhia apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 993 milhões de reais de outubro a dezembro, queda de 5,15 por cento ano a ano. A receita trimestral subiu 9,9 por cento na mesma comparação, para 23,47 bilhões de reais.

A Ultrapar, que reúne negócios que incluem a rede de postos de combustíveis, a distribuidora de gás Ultragaz e a rede de drogarias Extrafarma, informou que prevê expansão na demanda interna devido à melhora da economia brasileira.

“Projetamos crescimento em todos os nossos negócios nos próximos anos, com melhoria de rentabilidade e rápida redução da alavancagem financeira, o que nos permitirá aumentar nosso potencial de investimentos e prospecção de oportunidades de mercado”, diz no material de divulgação dos resultados.

No ano passado, a empresa investiu 2,08 bilhões de reais, queda de 10 por cento ante 2017, dos quais 548 milhões de reais no quarto trimestre. A empresa fechou 2018 com dívida líquida de 8,2 bilhões de reais, ante 7,2 bilhões de reais 12 meses antes.

O resultado financeiro líquido foi positivo em 117 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo desempenho negativo de 119 milhões negativos no mesmo período de 2017, refletindo os juros baixos e a apropriação de juros de créditos tributários referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, no valor de 153 milhões de reais.

A Ultrapar também anunciou distribuição de 380,3 milhões de reais em dividendos aos acionistas relativos ao exercício de 2018, com pagamento a partir de 13 de março deste ano.

Em comunicado separado, a empresa informou que seu conselho de administração aprovou um desdobramento das ações na razão de uma para duas.