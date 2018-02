UE deve aprovar negociação de US$62,5 bi entre Bayer e Monsanto

Bruxelas – O grupo alemão de remédios e agroquímicos Bayer deve obter uma aprovação antitruste condicional da União Europeia para sua proposta de 62,5 bilhões de dólares pela Monsanto, líder global em sementes, disseram duas fontes com conhecimento do assunto nesta quarta-feira.

A aquisição, a última de uma série no setor agrícola nos últimos anos, deve criar uma companhia com uma fatia de mais de um quarto no mercado mundial de sementes e pesticidas.

A Bayer já se comprometeu a vender certos ativos em sementes e herbicidas por 5,9 bilhões de euros (7,2 bilhões de dólares) para a Basf para endereçar preocupações regulatórias da UE.

Mais cedo nesta quarta-feira, a Bayer disse que novas concessões aos órgãos antitruste devem incluir a venda de seu negócio de sementes, confirmando uma matéria anterior da Reuters.

A Comissão Europeia, que deve decidir sobre a transação em um prazo que encerra em 5 de abril, não quis comentar.

A Bayer também não comentou, dizendo que continua um diálogo construtivo com o órgão de defesa da concorrência na Europa.

O negócio entre Bayer e Monsanto levantou críticas por parte de ambientalistas e alguns grupos de produtores, que estão preocupados com o poder de mercado da nova companhia.