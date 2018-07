UE aprova compra de unidade da Thomson Reuters por Blackstone

Bruxelas – A empresa norte-americana de investimento Blackstone recebeu autorização da União Europeia para comprar controle da unidade Financial and Risk do grupo de mídia e informações financeiras Thomson Reuters, informou a Comissão Europeia nesta segunda-feira.

A Blackstone está fazendo sua maior aposta com a aquisição desde a crise financeira internacional, em uma operação de 20 bilhões de dólares que colocará o co-fundador da companhia Stephen Schwarzman em posição de competição com o bilionário Michael Bloomberg.

Assim como a Thomson Reuters, a Ipreo, da Blackstone, que foi vendida para a IHS Markit em maio, fornece informações e serviços relacionados para profissionais do mercado financeiro, afirmou a Comissão Europeia.

“A transação proposta não cria preocupações sobre concorrência dadas as participações limitadas de mercado das companhias”, afirmou a Comissão Europeia.