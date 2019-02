UBS nomeia novo chefe global de renda variável

Hong Kong – O UBS nomeou Gary Head como seu novo chefe global de renda variável, promovendo o banqueiro baseado na Austrália e provocando uma remodelação na gestão do banco suíço no país, de acordo com uma série de memorandos internos obtidos pela Reuters nesta terça-feira.

Um porta-voz do UBS confirmou o conteúdo dos memorandos.

Head será realocado para Londres e substituído na Austrália por Chris Williams e Steve Boxall como chefes de ações para a região da “Australásia”, de acordo com um dos memorandos.

A movimentação de Head desencadeia uma série de outras mudanças na estrutura de gestão do banco suíço na Australásia, segundo os anúncios internos.

Robbie Vanderzeil vai se tornar chairman de mercado de capitais na Australásia, enquanto Guy Fowler será o chairman da divisão de soluções para clientes corporativos (CCS) na região, segundo os memorandos.

Anthony Sweetman será o chefe de CCS na Australásia, com Greg Peirce e Kelvin Barry se tornando chefes conjuntos de cobertura e assessoria para a Australásia, reportando-se a Sweetman.