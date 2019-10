“Ubercóptero” oferece voos via app em Manhattan por US$ 200

Na próxima vez em que você estiver preso no trânsito a caminho do Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, vai poder dizer: “Talvez devêssemos pegar um helicóptero”.

O Uber Technologies agora oferece o serviço Uber Copter em Nova York a todos os usuários do aplicativo, segundo anúncio da empresa na quinta-feira. Anteriormente, apenas usuários Platinum e Diamond tinham acesso aos voos de helicóptero, que começaram a operar em 9 de julho.

Os usuários do Uber têm uma janela de quatro horas, entre 14h e 18h, para reservar um Uber Copter durante o horário de pico nos dias úteis. Uma viagem de ida custa entre US$ 200 e US$ 225 por pessoa.

“O foco no curto prazo é oferecer isso para todos os usuários, demonstrar essa visão de conexão perfeita entre carros e helicópteros”, diz Eric Allison, que comanda o Uber Elevate, o braço aéreo da empresa.

Com o aplicativo, os clientes podem agendar um voo com até cinco dias de antecedência, enquanto houver assentos disponíveis. Assim como os trajetos de carro do Uber, os preços variam de acordo com a demanda. Por enquanto, dois helicópteros serão usados para fazer as viagens.

O trajeto tem três paradas. Primeiro, um veículo Uber pega os passageiros e os leva para o heliporto de Downtown Manhattan. Para viagens ao JFK, o Uber limitou os pontos de parada a locais abaixo da Houston Street, que a empresa diz serem projetados para maximizar o tempo dos clientes.

“Se você mora no Upper West Side, fazer uma viagem para o lower Manhattan e depois um voo de helicóptero para o JFK pode não fazer muito sentido”, diz Anil Nathan, gerente-geral de aviação do Uber. A regra “abaixo da Houston” não se aplica se você estiver voando do JFK para o heliporto. Após o pouso no heliporto, um motorista do Uber pode levá-lo a qualquer destino, mesmo que esteja acima da Houston Street.

O voo em si leva cerca de oito minutos, seguido de um trajeto em um veículo Uber a partir do heliporto próximo ao terminal 8 no JFK até o terminal escolhido pelo passageiro.

As viagens podem ser reservadas por meio de uma solicitação no aplicativo Uber, em vez de três separadas, embora os clientes recebam um recibo da conta por e-mail para cada uma delas. O Uber está usando helicópteros operados pela empresa HeliFlite, com sede em Newark, e tem dois pilotos em cada voo. Um máximo de oito pessoas estarão a bordo.

A viagem de três etapas pode levar apenas 30 minutos, enquanto o mesmo trajeto de carro de Manhattan dura uma hora ou mais, dependendo do trânsito. Em transporte público, o trajeto geralmente leva de 50 a 75 minutos.