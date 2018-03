Uber venderá negócios no sudeste da Ásia para rival Grab, diz fonte

A Uber Technologies vai vender seus negócios no sudeste asiático para a rival regional Grab, afirmou uma fonte com conhecimento direto do assunto neste domingo. Se confirmado, o negócio marcará o segundo grande recuo da empresa norte-americana na Ásia.

A transação, que deve ser anunciada na segunda-feira, marca a primeira grande consolidação do setor no sudeste da Ásia, região que abriga 640 milhões de pessoas. O negócio também deverá colocar pressão sobre rivais como a Go-Jek, da Indonésia e apoiada por Google e pela chinesa Tencent Holdings.

Como parte do negócio, a Uber vai ficar com participação de até 30 por cento na companhia combinada, disse a fonte.

Outra fonte com conhecimento do assunto afirmou que a Uber vai adquirir participação de 25 a 30 por cento na Grab, avaliando a empresa como valendo 6 bilhões de dólares, mesmo valor calculado no aporte de capital mais recente.

Representantes da Uber e da Grab, sediada em Cingapura e maior companhia de transporte urbano por aplicativo do sudeste asiático, não comentaram o assunto.

O acordo da Grab com a Uber é similar ao fechado pela companhia norte-americana com a chinesa Didi Chuxing na China em 2016, quando vendeu sua operação no país em troca de uma participação na empresa combinada.