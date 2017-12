Uber une forças com associação de transporte público global

Bruxelas – O Uber anunciou nesta segunda-feira que se juntou a uma associação mundial de transporte público para melhorar a mobilidade nas cidades em que opera.

A empresa de transporte urbano compartilhado disse que estava se juntando à Associação Internacional de Transporte Público (UITP, na sigla em inglês) para conectar mais pessoas com o transporte público.

Andrew Salzberg, diretor de política de transportes e pesquisa do Uber, disse que alinhar a empresa com as autoridades de transporte público era uma boa maneira de tornar o aplicativo um parceiro melhor para as cidades.

A associação representa prestadores de transporte público em todo o mundo, incluindo o Transport for London (TfL) – que em setembro retirou a licença de operação do Uber na capital inglesa.

O Uber, atualmente avaliado em 69 bilhões de dólares, vem testando uma abordagem mais colaborativa com os reguladores sob a administração de seu novo presidente-executivo, Dara Khosrowshahi, em uma mudança em relação à cultura mais agressiva do ex-presidente Travis Kalanick.

“Uma das grandes ênfases que Dara criou … é que queremos ser melhores parceiros para as cidades em que operamos”, disse Salzberg, reconhecendo que o anúncio desta segunda-feira faz parte do esforço da empresa para melhorar as relações com as autoridades locais.

O Uber disse que trabalharam em uma série de treinamentos com a associação. Salzberg disse que a empresa também quer ajudar a reduzir o congestionamento nas estradas, incentivando as pessoas a utilizarem transporte compartilhado.