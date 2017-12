Uber se une a serviço de mensagens BBM para reserva de corridas

Jacarta – O Uber Technologies informou nesta segunda-feira que uniu forças com a BBM Messenger para permitir aos usuários em todo o mundo, incluindo a Indonésia, que é o maior mercado do aplicativo, reservar corridas por meio do serviço de mensagens.

A parceria foi firmada com a Creative Media Works, que opera como BBM Messenger, disse a empresa em comunicado.

“Com essa parceria, usuários da BBM podem rapidamente pedir uma corrida de Uber via BBM, apesar de variações em qualidade de localização, velocidade de rede ou características do dispositivo”, explicou Chan Park, gerente geral do Uber no Sudeste Asiático.

O acordo significa que usuários do BBM Messenger, incluindo os que têm Android e iOS, podem reservar uma corrida de Uber sem ter que deixar o aplicativo BBM ou ter que manter o aplicativo do Uber no telefone, segundo a companhia.

A Creative Media é uma unidade do grupo de mídia indonésio PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. A companhia opera o serviço global de mensagens BBM e a plataforma de rede social sob a licença da BlackBerry Limited.