Uber se alia com BBVA e Mastercard para oferta de cartões no México

Cidade do México — A Uber Technologies fez aliança com o banco BBVA e a Mastercard para lançar um cartão de débito para motoristas no México, disse um executivo da companhia de transporte urbano nesta terça-feira (2).

O lançamento marca a primeira vez que o Uber oferece um cartão fora dos Estados Unidos, disse o diretor geral do Uber no México, Federico Ranero. O cartão de débito será lançado em seis cidades mexicanas, incluindo Cidade do México, e eventualmente será expandido para o restante do país.

Motoristas não vão pagar taxas para usar o cartão, disse Carlos Lopez-Moctezuma, diretor de “open banking” no BBVA.