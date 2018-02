Uber registra prejuízo de US$ 1,1 bilhões no 4º trimestre de 2017

Nova York – A Uber Technologies registrou prejuízo de US$ 1,1 bilhão no quarto trimestre. A receita da companhia sediada em San Francisco, por sua vez, subiu 12% na comparação anual, a US$ 2,26 bilhões.

A companhia privada não é obrigada a publicar balanço e não forneceu comparações anuais para os números. A Uber forneceu, porém, resultados para os quatro trimestres de 2017, que mostraram crescimento nas vendas de pelo menos 10% a cada três meses no período.

Em todo o ano passado, a Uber registrou prejuízo de US$ 4,46 bilhões e vendas de US$ 7,36 bilhões. Com um potencial lançamento público de ações (IPO, na sigla em inglês) à vista, ela começou a repassar detalhes de sua posição financeira a investidores e ao público em geral. Fonte: Dow Jones Newswires.