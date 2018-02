Uber reduz prejuízo para US$1,1 bi no 4ºtri, diz fonte

O Uber Technologies reduziu o prejuízo no quarto trimestre para 1,1 bilhão de dólares, ante uma perda de 1,46 bilhão de dólares no trimestre anterior, disse à Reuters uma pessoa familiarizada com o assunto.

A receita trimestral da empresa de transporte urbano por aplicativo subiu 11,8 por cento, a 2,2 bilhões de dólares, em relação ao trimestre anterior, segundo a fonte.

O Uber levantou mais de 14 bilhões de dólares em novos financiamentos e no mês passado fechou um acordo com o SoftBank Group em que o conglomerado japonês, junto com outros investidores, comprou uma participação de 17,5 por cento na empresa.

As solicitações de corridas trimestrais brutas do Uber subiram 14 por cento para 11,1 bilhões de dólares no trimestre anterior, segundo a fonte.

A empresa havia informado um prejuízo líquido de 1,46 bilhão de dólares e receita líquida de 2 bilhões de dólares no terceiro trimestre. Já as solicitações de corridas brutas somaram 9,7 bilhões de dólares no período de julho a setembro.

Na semana passada, a empresa disse que pagaria o equivalente a 245 milhões de dólares em ações para a Waymo, unidade de veículos autônomos da Alphabet, para resolver uma disputa judicial sobre segredos comerciais.