Uber recorre de decisão que retirou licença de operação em Londres

Londres — A Uber apresentou nesta sexta-feira (13), recurso contra uma decisão do órgão regulador de transportes de Londres de retirar sua licença de operação na cidade, um de seus mercados mais importantes, estabelecendo um processo legal potencialmente demorado durante o qual a empresa poderá continuar operando.

A Transport for London (TfL) se recusou a conceder à empresa uma nova licença em novembro devido ao que chamou de “padrão de falhas” de segurança e proteção, o último desenvolvimento de uma longa disputa com as autoridades.

A Uber, que também teve uma licença negada pela TfL em 2017 antes de um juiz restaurá-la em caráter provisório, disse que mudou seu modelo de negócios nos últimos dois anos e fará mais.

“A segurança é nossa principal prioridade e é por isso que temos sistemas e processos robustos em vigor”, disse Jamie Heywood, chefe da Uber no norte e leste da Europa.

“Estamos comprometidos com os londrinos e estamos trabalhando em estreita colaboração com a TfL para tratar de suas preocupações e solicitações, como temos desde 2017”.