Uber recebe permissão para retomar teste com carro autônomo na Califórnia

A Uber Technologies recebeu licença para retomar testes com veículos autônomos no Estado norte-americano da Califórnia, quase dois anos depois que um de seus carros matou um pedestre no Arizona.

O Departamento de Veículos da Califórnia emitiu a licença nesta quarta-feira em nome da unidade de veículos autônomos da companhia, a Uber Advanced Technologies. Os testes são realizados com um motorista de prontidão para assumir o controle do veículos em caso de problemas.

A companhia, porém, afirmou que não tem planos imediatos para retomar a condução de veículos autônomos na Califórnia.

A empresa decidiu adotar uma estratégia mais cautelosa nos testes depois da morte ocorrida em março de 2018, a primeira da história envolvendo um veículo autônomo.