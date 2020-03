Uber oferece ajuda médica e financeira para motoristas parceiros no Brasil

A empresa de transporte por aplicativo Uber anunciou nesta terça-feira 24 um programa para auxiliar seus mais de 1 milhão de motoristas parceiros no Brasil durante a crise causada pela pandemia de coronavírus.

A Uber fechou uma parceria para oferecer o Vale Saúde Sempre para todos os parceiros do aplicativo de transporte e de entrega de refeições. O Vale oferece descontos em consultas médicas em rede de atendimento privada e mais de 3.000 tipos de exames laboratoriais e de imagens. O programa também dá 20% de desconto em medicamentos nas farmácias credenciadas.

Tradicionalmente, o programa cobra uma anuidade de 358,80 reais por ano, mas com o acordo feito com a empresa, os motoristas parceiros do Uber não precisarão pagar nada.

“A segurança e o bem-estar de todos os que usam nosso aplicativo para se deslocar ou para gerar renda é a nossa prioridade”, escreveu a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

Além disso, a empresa vai oferecer uma assistência financeira por 14 dias a qualquer motorista ou entregador que seja diagnosticado com o novo coronavírus ou que tenha quarentena solicitada por um médico.

O valor da assistência vai ser baseado na média diária de ganhos do parceiro nos seis meses anteriores à data de 6 de março. Caso a pessoa esteja usando o app há menos tempo, a média vai ser baseada nos ganhos desde a primeira viagem até o dia 6 de março de 2020.

A Uber também está oferecendo recursos para que os motoristas possam manter seus veículos limpos — terão prioridade os parceiros que operam nas cidades mais afetadas pela doença. No Uber Eats, a empresa também disponibilizou a entrega sem contato direto, adotada também pelo iFood, Rappi e 99Foods.