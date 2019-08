Uber não cresce o suficiente e divulga maior prejuízo da história

Ao abrir capital em maio deste ano, a empresa de transporte por aplicativo Uber já havia divulgado que teria prejuízos. Mas talvez os investidores não esperassem tanto prejuízo assim. A empresa divulgou nesta quinta-feira, 8, seu maior valor em perdas da história, com o lucro tendo resultado negativo de 5,2 bilhões de dólares no segundo trimestre deste ano.

Métricas como receita e número de usuários cresceram, mas não na velocidade necessária para aplacar as perdas. A Uber fez 1,7 bilhão de viagens entre abril e junho, alta de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de usuários ativos cresceu 30%, com 99 milhões de pessoas por mês que usam as plataformas da empresa. Cada usuário faz, em média, 5,6 viagens por mês.

Para conquistar esses novos usuários e manter as operações funcionando, a Uber gastou 247% a mais do que em 2018, com os gastos subindo de 3,5 bilhões para 8,6 bilhões de dólares neste ano. O faturamento no trimestre, contudo, não cresceu na mesma proporção, fechando em 3,2 bilhões de dólares, apenas 14% maior que em 2018.

Os resultados fizeram a ação da empresa cair 11% nas negociações após o fechamento do mercado. Por volta das 18h, a baixa diminuía e as ações passavam a ser negociadas com queda na casa dos 6%.

A empresa havia fechado o dia com alta de 8% antes da divulgação dos resultados, mostrando que os investidores, até então, estavam mais otimistas. A Uber vale atualmente 73 bilhões de dólares na Nasdaq, uma das duas bolsas de Nova York. Desde o IPO há três meses, a empresa perdeu 10 bilhões de dólares a menos do que o valor de mercado no IPO, que avaliou a empresa em 82,4 bilhões de dólares.

Enquanto isso, na concorrência

Os resultados decepcionantes da Uber vêm um dia depois de a principal rival nos Estados Unidos, a Lyft, ter divulgado resultados melhores que o esperado. A perspectiva anual de faturamento também subiu de 3,3 bilhões para 3,5 bilhões de dólares. Enquanto isso, a expectativa de prejuízo caiu de 1,2 bilhão para a casa dos 875 bilhões de dólares.

O faturamento da empresa cresceu 72%, o dobro do crescimento da Uber, o que indica que a Lyft conseguiu capitalizar melhor a alta de 41% no número de usuários. As ações da companhia americana subiram 11% após a divulgação dos resultados na quarta-feira, 7.

A Lyft afirmou em seu balanço que o mercado americano está ficando menos dependente de descontos, o que pode sugerir um futuro em que a guerra de preços com a Uber diminua. “Nós nos tornamos mais eficientes e o mercado se tornou mais racional”, disse o presidente Brian Roberts.

O presidente da Uber, Dara Khosrowshahi, foi na mesma linha em conferência com analistas nesta quinta-feira, afirmando que “com certeza estamos vendo o ambiente competitivo melhorar”. Falta essa melhora dar resultado nos balanços.