Uber faz oferta por empresa de entrega de comida GrubHub, diz Bloomberg

A Uber fez uma oferta para comprar a empresa de entrega de comida GrubHub, publicou a Bloomberg nesta terça-feira.

As duas empresas estão conversando sobre o negócio e podem chegar a um acordo ainda neste mês, diz a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

As ações do GrubHub subiam cerca de 30% nesta tarde, enquanto as do Uber tinham alta de 6%.

O valor de mercado do GrubHub era cerca de 4,3 bilhões de dólares, enquanto a Uber foi avaliada em quase 55 bilhões, no fechamento de segunda-feira, segundo dados da Refinitiv.

A Uber disse que não comenta rumores e especulações, enquanto o GrubHub se recusou a comentar.

O isolamento global destinado a conter a propagação do vírus têm sido positivo para a unidade de entrega de alimentos da Uber, com muitos restaurantes se inscrevendo no serviço.

A receita da Uber com entregas de alimentos subiu mais de 50%, para 819 milhões de dólares no primeiro trimestre, na comparação anual.