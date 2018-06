Uber entra no mercado de compartilhamento de bicicletas da Europa

Berlim – O Uber, empresa de transporte urbano por aplicativo que foi banida em muitas cidades europeias, está prestes a lançar seu serviço de compartilhamento de bicicletas elétricas JUMP na Alemanha, em sua busca para diversificar e construir laços com as autoridades locais.

O presidente-executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, fez o anúncio em uma conferência em Berlim, enquanto dezenas de taxistas alemães do lado de fora acenavam com cartazes dizendo “Uber vá para casa”.

“Quero que isso sinalize um profundo compromisso com a Alemanha”, disse Khosrowshahi, chegando ao palco com uma bicicleta JUMP vermelha brilhante.

“A Alemanha é um pequeno sinal do que o novo Uber pode ser. Queremos trabalhar com governos locais e cidades para fazer nosso modelo funcionar.”

O Uber enfrentou uma situação difícil na Europa, onde os protestos de taxistas tradicionais se tornaram violentos no passado e as restrições judiciais o obrigaram a encerrar alguns de seus serviços, inclusive na Alemanha, França, Itália, Espanha e Bélgica.

Além disso, o Uber e outras empresas baseadas em aplicativos foram acusadas de causar congestionamento em grandes cidades como Londres.

O Uber comprou a startup JUMP como parte de uma ofensiva para se tornar o aplicativo para transporte urbano, seja ônibus, bicicletas, carros ou até mesmo trens, permitindo que as pessoas reservem viagens através de uma variedade de serviços.

O serviço de compartilhamento de bicicleta elétrica sem estações fixas já foi lançado em San Francisco, onde há 250 bicicletas, e Washington.