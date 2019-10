Uber enfrenta desafio fiscal no Reino Unido e teme perder competitividade

Londres — A Uber disse que o Reino Unido está tentando classificar a empresa como prestadora de serviços de transporte, potencialmente abrindo-a para novos encargos tributários que podem pesar bastante em seus negócios, de acordo com registros de contabilidade do Reino Unido.

É a mais recente dor de cabeça para a empresa norte-americana de transporte, que também enfrenta problemas regulatórios em Londres, um de seus maiores mercados.

A Uber diz que pode ser cobrado com um imposto de 20% equivalente ao IVA na receita bruta das corridas – o valor que os passageiros pagam – ou nas taxas de serviço cobradas dos motoristas, geralmente cerca de 20 a 30% da tarifa.

O imposto pode prejudicar as margens da Uber ou forçá-la a aumentar seus preços, tornando-a menos competitivo contra os rivais, que já se queixaram anteriormente do não pagamento do imposto pela Uber.

A Uber disse que as acusações podem ser aplicadas “retroativamente e prospectivamente”, arriscando uma reivindicação de impostos atrasados que pode chegar a centenas de milhões de libras.

No mês passado, a Uber recebeu apenas uma licença operacional de dois meses em Londres, não conseguindo um prazo máximo de cinco anos em uma batalha com o regulador, que anteriormente havia retirado a empresa de seu direito de viajar.