Uber e Lyft vão oferecer ações de IPOs a motoristas

Uber e Lyft planejam oferecer bônus em dinheiro para alguns de seus motoristas mais ativos com a opção de comprar ações nas tão esperadas estreias em Wall Street, um esforço audacioso para melhorar as relações de motoristas com as empresas na transição para os mercados acionários.

Ambos os programas oferecerão aos motoristas que conduziram mais e registraram o maior número de milhas para as empresas a rara chance de comprar ações no IPO, antes que as ações comecem a ser negociadas em bolsas de valores públicas, segundo quatro fontes com conhecimento do assunto. Tais transações são normalmente indisponíveis para investidores de varejo.

A mudança é a mais recente oferta do Uber e da Lyft para melhorar as relações com os motoristas que há muito reclamam de serem considerados como contratados independentes e alegam ter baixa remuneração e de receber mau tratamento pelas empresas, que enfrentam milhares de casos de arbitragem de motoristas sobre seu status de emprego.

A Lyft planeja oferecer aos motoristas que tenham registrado pelo menos 10 mil veículos na plataforma mil dólares que poderão ser mantidos como bônus em dinheiro ou usados para comprar ações do IPO, disse uma das fontes nesta quinta-feira. O plano é um esforço para recompensar os motoristas mais antigos e ativos, que não desfrutam de benefícios, como seguro-saúde e reembolso de despesas.

Um motorista que tenha completado 20 mil viagens seria elegível para ganhar 10 mil dólares em dinheiro ou o equivalente de ações, disse a pessoa. Não ficou claro quantos motoristas se qualificariam, mas não há limites para o programa.

Muitos motoristas em áreas urbanas, como São Francisco e Los Angeles, dirigem tanto para o Uber quanto para o Lyft, e alguns podem se beneficiar dos dois programas de ações.

O Uber e a Lyft aplicaram para um IPO em dezembro de forma confidencial. Espera-se que a Lyft divulgue publicamente sua documentação regulatória nesta semana, com detalhes sobre o programa de recompensas de ações para motoristas.

A Lyft espera ser avaliada entre 20 e 25 bilhões de dólares no IPO, acima de sua atual avaliação de 15 bilhões. A Uber está buscando uma avaliação que pode chegar a 120 bilhões de dólares, acima de sua avaliação de 76 bilhões no mercado privado.