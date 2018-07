Uber diz que investiu US$500 mi no México desde 2013

Cidade do México – A Uber Technologies informou nesta terça-feira que investiu mais de 500 milhões de dólares no México desde que iniciou operações no país em 2013, destacando a importância do país para o serviço de transporte por aplicativo, num momento em que surgem novos competidores.

O número inclui contribuições aos fundos de mobilidade administrados pelo governo, projetos de “responsabilidade social” e gastos não especificados com segurança, conforme a companhia.

Enquanto o Uber enfrenta batalhas regulatórias na Europa e competição acirrada na Ásia, Estados Unidos, o México, segunda maior economia da América Latina, representa uma oportunidade para companhia estabelecer uma posição segura em um grande mercado.

Mas o Uber enfrentou pressão para intensificar os esforços com a gigante chinesa Didi Chuxing Technology, que lançou operações na cidade mexicana de Toluca, em abril, e anunciou a expansão do serviço para outras cidades.

O Uber também informou que vai remodelar os centros de suporte no México, além de dar aos passageiros a opção de dar gorjetas aos motoristas por meio do aplicativo.

O México é o quarto maior país para o Uber em termos de número de corridas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia.

A companhia opera em 21 dos 32 Estados mexicanos, mas os demais têm regulações desfavoráveis para serviços como o Uber, disse à Reuters na terça-feira Federico Ranero, gerente-geral da empresa no México.