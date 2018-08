Uber deve pagar férias e FGTS a motoristas, diz Justiça de SP

São Paulo – A Justiça de São Paulo determinou que os motoristas de Uber devem ser contratados pela empresa como seus funcionários.

A decisão é de segunda instância e condena o aplicativo a fazer o registro na carteira de trabalho de um condutor e pagar a ele valores referentes a aviso prévio, férias, FGTS, multa rescisória etc. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O motorista trabalhou pelo aplicativo durante um ano, até junho de 2016. A decisão foi publicada ontem.

Segundo a desembargadora Beatriz de Lima Pereira, relatora do caso, o modelo de trabalho do motorista tem as características de um vínculo empregatício.

Em nota enviada à Folha, a Uber afirma que vai recorrer da decisão e que outras decisões judiciais semelhantes foram favoráveis à companhia.