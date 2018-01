Tyson Foods, Pilgrim’s e rivais são acusados de fixação de preços

Chicago – Os maiores distribuidores de alimentos dos Estados Unidos, Sysco e US Foods, abriram processo contra os maiores processadores de carne de frango do país, acusando as empresas do setor de conspirarem para fixação de preços.

Os distribuidores processaram companhias que incluem Tyson Foods, Pilgrim’s Pride, do grupo JBS; Sanderson Farms e Perdue Farms.

O setor de carne de frango dos EUA, que é dominado por essas grandes processadoras de proteína, tem sido criticado nos últimos anos por consumidores e avicultores que acusam as empresas de violarem leis de defesa da concorrência relacionadas a preços, produção e compensações.

A Tyson, maior grupo de carne de frango dos EUA, e a Pilgrim’s Pride negam as acusações. A Sanderson Farms afirmou que vai se defender das queixas e a Perdue não se manifestou.

As ações da Tyson recuavam 3,7 por cento às 17h48 (horário de Brasília), enquanto a Pilgrim’s tinha desvalorização de 6,3 por cento.

Um processo anterior, de 2016, acusou a Tyson e seus competidores de armarem esquema desde 2008 para reduzirem produção e manipularem preços.

“Queixas adicionais como estas são comuns em casos antitruste”, disse o porta-voz da Tyson Gary Mickelson sobre os processos da Sysco e US Foods. “Tais queixas não mudam nossa posição de que as acusações são infundadas.”

No ano passado, os processadores de carne de franco dos EUA tiveram algumas das maiores margens de lucro em mais de uma década depois que os preços de grãos usados na alimentação dos animais despencaram.