Tyson Foods faz acordo com Vibra para ampliar atuação no mercado global

São Paulo – A Tyson Foods informou nesta sexta-feira que fechou acordo com o Grupo Vibra, produtor e exportador brasileiro de carne de aves, como parte da estratégia de crescimento global da gigante norte-americana do setor de proteína animal.

“Uma vez concluído, o acordo dará à Tyson Foods mais flexibilidade no atendimento aos clientes nos principais mercados globais”, disse a companhia, em nota.

A negociação com o Grupo Vibra, com operações no Paraná e Minas Gerais, além de uma unidade de negócios em Dubai, foi realizada após a Tyson ter fechado a compra de ativos das brasileiras Marfrig e BRF, no ano passado.

Os termos do contrato com a Vibra não foram divulgados, e a transação ainda está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores brasileiros.

“Esse investimento nos permitirá acessar o suprimento de aves no Brasil para atender às crescentes necessidades dos clientes brasileiros e dos mercados de demanda prioritária na Ásia, Europa e Oriente Médio”, disse o presidente da Tyson,Donnie King.

Segundo ele, o movimento faz parte da estratégia de desenvolver uma “cadeia de suprimentos mais flexível e mitigar a volatilidade do nosso modelo anterior, que se baseava principalmente nas exportações dos EUA”.

O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo.

Desde o ano passado, a Tyson Foods expande sua presença global com a aquisição de ativos da Keystone Foods junto à brasileira Marfrig, que incluiu operações na China, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia e Austrália, além de negócios de aves da brasileira BRF na Tailândia e na Europa.

Atualmente, o Grupo Vibra atende clientes no Brasil e em mais de 50 países. Com 18 unidades de produção, mais de 4.000 funcionários, a Vibra possui uma rede de cerca de 700 produtores integrados, segundo a Tyson.