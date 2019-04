Twitter supera estimativas de lucro, receita e usuários no 1º trimestre

São Paulo — O Twitter apresentou lucro líquido de US$ 190,804 milhões no primeiro trimestre deste ano, ou US$ 0,25 por ação, o equivalente a uma alta de 212,8% em relação ao mesmo período de 2018, quando o ganho líquido foi de US$ 60,997 milhões, ou US$ 0,08 por ação. Com ajustes, o lucro líquido do Twitter entre janeiro e março deste ano foi de US$ 288,485 milhões, o equivalente a US$ 0,37 por ação, superando de longe as estimativas de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam ganho líquido ajustado de US$ 0,15 por ação.

A receita do Twitter, por sua vez, registrou avanço de 18% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2018, para US$ 786,9 milhões. A estimativa de analistas consultados pela FactSet também foi superada nesse caso à medida que a projeção apontava para receita de US$ 774 milhões no período. Além disso, o número ficou acima do esperado pela própria empresa, que previa receita entre US$ 715 milhões e US$ 775 milhões.

Grande parte dos resultados acima do esperado veio da receita nos Estados Unidos, que aumentou 25%, para US$ 432 milhões. A receita fora do país, por sua vez, cresceu 11%, para US$ 355 milhões no primeiro trimestre deste ano.

Os fortes resultados de lucro e de receita deram grande impulso às ações do Twitter negociadas no pré-mercado em Nova York. Às 8h27 (de Brasília), o papel da companhia saltava 7,24%, a US$ 36,88. Parte dos ganhos também pode ser atribuída à quantidade de usuários da plataforma, que superou as estimativas de analistas.

O Twitter informou que, no primeiro trimestre deste ano, registrou 330 milhões de usuários ativos mensais (MAUs), o que representa uma queda de 6 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior e um avanço de 9 milhões na comparação com o quarto trimestre de 2018. O número veio acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam declínio de 4 milhões na quantidade de MAUs em relação ao período entre outubro e dezembro.

Este foi o último trimestre em que o Twitter divulgou a métrica de MAUs. Em vez disso, a companhia passará a publicar somente a quantidade de usuários ativos diários monetizáveis (mDAUs), os que usam o Twitter como uma plataforma em que anúncios possam ser veiculados. Entre janeiro e março, os mDAUs foram, em média, de 143 milhões, um aumento de 11% na comparação com o mesmo período de 2018.

Para o trimestre encerrado em junho, o Twitter projeta receita entre US$ 770 milhões e US$ 830 milhões, enquanto o lucro operacional deve ficar entre US$ 35 milhões e US$ 70 milhões.