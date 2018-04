Twitter registra segundo trimestre consecutivo com lucro

O Twitter relatou nesta quarta-feira (25) seu segundo lucro trimestral consecutivo, um sinal positivo para a rede social, após fechar dois anos no vermelho.

A rede social com sede em São Francisco ganhou 61 milhões de dólares nos primeiros três meses de 2018, apoiada por um forte crescimento nas receitas publicitárias e por um aumento modesto no número de usuários.

As receitas do primeiro trimestre aumentaram 21% em relação ao mesmo período de 2017, a 665 milhões de dólares. O volume de usuários ativos mensais aumentou em 6 milhões desde o fim do ano passado, somando 336 milhões.

As ações do Twitter subiram 3,3% nas transações antes da abertura do mercado. Elas já duplicaram de valor em um ano.

O CEO da rede, Jack Dorsey, disse que as mudanças recentes ajudaram a aumentar o “engajamento” dos usuários, uma medida do quão regularmente as pessoas voltam a usar a rede e por quanto tempo permanecem conectadas.

“Crescemos em audiência e em engajamento”, celebrou.