Twitter registra primeiro lucro trimestral como empresa aberta

São Paulo – O Twitter registrou lucro pela primeira vez na sua história como empresa aberta no último trimestre de 2017.

A empresa contabilizou ganhos de US$ 91,1 milhões no quarto trimestre de 2017, ou US$ 0,12 por ação, revertendo o resultado observado no mesmo período de 2016, quando a empresa obteve prejuízo de US$ 167,1 milhões, ou -US$ 0,23 por ação.

Desde que lançou ações na bolsa, em novembro de 2013, o Twitter só havia acumulado prejuízos trimestre após trimestre. Às 10h32, a ação da companhia disparava 16,35% no pré-mercado em Nova York.

Na comparação anual, o lucro ajustado por ação passou de US$ 0,11 para US$ 0,19, superando as expectativas do FactSet de US$ 0,14. A receita de US$ 732 milhões do período também ficou acima das previsões de US$ 686,5 milhões dos analistas.

O executivo-chefe do Twitter, Jack Dorsey, se disse orgulhoso do “progresso constante” de 2017 e confiante pelo caminho futuro.