Twitter divulga receita acima de estimativa

O Twitter divulgou receita do segundo trimestre melhor que o esperado nesta sexta-feira e um aumento nos usuários diários que veem anúncios no site, impulsionados por mudanças que mostram aos usuários conteúdo mais relevante.

No entanto, a empresa prevê que a receita do terceiro trimestre fique abaixo das estimativas de Wall Street e disse que o crescimento da receita ficará abaixo dos dois primeiros trimestres, em parte devido ao fim de alguns formatos de anúncios mais antigos.

A receita do Twitter e o número de usuários têm estado em foco desde que a plataforma começou a excluir milhões de spams ou contas falsas promovendo discurso de ódio ou disseminando desinformação política, contribuindo para o declínio de usuários mensais em 2018.

O Twitter registrou lucro no segundo trimestre de 1,1 bilhão de dólares, ou 1,43 dólar por ação, ante 100 milhões, ou 0,13 dólar por ação, um ano antes. O lucro foi impulsionado por um benefício de imposto de renda de mais de 1 bilhão de dólar relacionado à reestruturação corporativa.

As receitas do Twitter aumentaram 18% em relação ao ano anterior, para 841 milhões de dólares, superando as expectativas de Wall Street de 829 milhões, com base nos dados Refinitiv.

A receita total de publicidade aumentou para 727 milhões de dólares, um acréscimo de 21% em relação ao mesmo período do ano anterior, à medida que a empresa continuou a melhorar sua plataforma de anúncios. O total de engajamentos com anúncios aumentou 20% na comparação ano a ano.

A previsão é de que a receita total do terceiro trimestre fique entre 815 milhões e 875 milhões de dólares. Analistas esperavam, em média, cerca de 869,3 milhões.