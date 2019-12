Turma da Mônica: o digital é importante, mas sem se esquecer das origens

As filas para o estande do Mauricio de Sousa Produções (MSP) na CCXP deste ano estavam cheias — como estiveram nos dias anteriores.

Em uma sala com janelas de vidro, o quadrinista e criador de todo o universo, Mauricio de Sousa, dava autógrafos para pessoas de idades diferentes — no dia anterior, uma sexta-feira, durante um painel sobre as novidades da empresa, Sousa afirmou que a Turma da Mônica estava presente já em quatro gerações da vida dos brasileiros.

No palco, isso se tornava realidade: lá estavam ele, a filha Mônica Sousa e o neto Marcos Saraiva. Na plateia, o bisneto de dois anos.

E como as histórias de Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão continuaram encantando leitores há 60 anos, apesar das mudanças que o mundo passou, como o crescimento do digital e o desaparecimento das bancas de jornal?

Para Mônica (a de verdade), a resposta é simples.

“O que meu pai sempre quis nos quadrinhos é dar um lazer para a criança. Quando ela entra no imaginário do Limoeiro, ela esquece dos problemas”, explica. “E todo mundo precisa disso.”

O digital, segundo ela, não atrapalhou o negócio fisico. A tiragem mensal dos gibis é de 2,5 milhões de exemplares e tem 10 milhões de leitores. No online, os números impressionam.

A presença da marca é forte nas redes sociais. São 575 mil seguidores no Instagram, quase 174 mil no Twitter e 783 mil no Facebook. A série “Mônica Toy”, feita no YouTube, tem cerca de 5 bilhões de visualizações mundiais.

Uma brincadeira feita recentemente no Twitter, por exemplo, rendeu 48,3 mil likes.

Mônica afirma que a estratégia digital do MSP começou já há algum tempo e que Mauricio de Sousa está sempre de olho nas novidades. “É importante nos atualizarmos. Temos uma equipe de jovens que nos ajuda, meu pai, por exemplo, tem um filho de cada faixa etária e cada rede social tem uma linguagem”, conta.

No painel da sexta, o MSP anunciou novidades focadas no digital, como um pacote de figurinhas para o WhatsApp e um aplicativo que permitirá que as pessoas criem seus próprios quadrinhos direto do celular. Os melhores serão escolhidos e poderão ser publicados.

Segundo Mônica, a ideia para a live-action “Turma da Mônica Laços”, inclusive, veio do pai. No ano que vem, será lançada a continuação do filme, chamada de “Turma da Mônica Lições”. Daqui dois anos, será lançada uma versão de “Turma da Mônica Jovem”, nos mesmos moldes.

Sobre parcerias com plataformas de streaming e canais, como a “Astronauta Propulsão”, em parceria com a HBO, Mônica antecipa que tem mais coisa vindo aí. “É só o começo”, diz.

Ela também deixou escapar uma curiosidade. Que ela foi a inspiração para a personagem principal das histórias, todo mundo sabe — mas você sabe em quem a Magali é baseada? “Ela é minha irmã e minha melhor amiga. E ela realmente come daquele jeito”, brinca.