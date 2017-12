Trump exige que serviço postal cobre “muito mais” da Amazon

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta sexta-feira que serviço postal cobre “muito mais” da Amazon pela entrega de pacotes, em um novo ataque ao gigante do comércio eletrônico dirigido por Jeff Bezos.

“Por que o Serviço Postal dos EUA, que está perdendo bilhões de dólares ao ano, cobra tão pouco da Amazon e de outros pela entrega de seus pacotes e faz assim a Amazon mais rica e o serviço postal mais tolo e pobre?”, afirmou Trump em sua conta no Twitter.

“Deveria estar cobrando MUITO MAIS!”, acrescentou o presidente, que passa as férias de fim de ano em seu clube particular de Mar-a-Lago, em Palm Beach (Flórida).

O Serviço Postal americano, uma agência independente do Governo Federal com 500 mil funcionários, registou em 2016 perdas de US$ 5,6 bilhões, em grande parte pelos custos de reforma e saúde de seu pessoal.

Não é a primeira vez que Trump ataca a Amazon, a quem criticou por “não pagar impostos” por suas vendas pela internet e provocar a perda de empregos nos EUA.

O presidente americano também já demonstrou irritação com a cobertura de suas políticas do “The Washington Post”, propriedade também de Bezos, e seus tweets com críticas ao jornal costumam citar a empresa de comércio eletrônico.

“O #AmazonWashingtonPost, às vezes citado como o guardião da Amazon sem pagar impostos de internet (como deveriam) é FAKE NEWS!”, escreveu Trump no final junho.